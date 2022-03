Qué ha pasado en 'La hija del embajador': La policía detiene a Gediz y Sancar, al mismo tiempo que Nare sufre un terrible ataque por parte de un conocido

Qué está pasando en 'La hija del embajador': El hombre comenzó a sospechar que no fue Sancar quien le vendió con sus compañeros de la Embajada



Después de salir de prisión, Sancar tiene que hacer frente a sus problemas cotidianos. En primer lugar, está Menekse, quien nuevamente le pide que tengan un hijo: “Quiero ser madre. Es lo que más deseo en este mundo”. El expresidiario le deja claro otra vez que no es momento de engendrar un nuevo niño: “Necesito disfrutar por ahora de Melek. La acabo de encontrar, entiéndelo. No estoy para pensar en otros niños”.

Por otro lado, Gediz encuentra en su casa una nota de despedida de Nare. En la pequeña carta la joven le agradece todo lo que ha hecho por ella desde que llegó a Estambul y le informa de que tiene pensado dejar el país en compañía de su hija: “Siento no haberte contado mis planes, pero era necesario mantenerlos en secreto”. El hombre, que ha limado asperezas con Sancar, se dirige a su mansión para ponerle en conocimiento de lo que está pasando. A su vez, Melek ya está en el aeropuerto para coger un avión con un destino más bien lejano.

Müge ayuda a Akin a escapar de Estambul

Lejos de allí, Akin es buscado por la policía, por lo que se ve obligado a esconderse en un lugar sórdido y poco higiénico mientras espera con paciencia un pasaporte falso. El delincuente que le va a proporcionar los papeles le pide a cambio cien mil liras. Akin, que no tiene esa fortuna en sus manos, le ruega ayuda a Müge. La doctora, totalmente enamorada, se ofrece a prestarle el dinero.

Por su parte, Sancar ha comenzado a buscar como un loco a Nare y a Melek por todas partes. En el aeropuerto no le dicen el avión que ambas han cogido, ni la dirección, por lo que Efeoglu corre a halar con Güven: “Si me ayudas con tus contactos, te pagaré muy bien”. El exembajador comienza a mover hilos para saber donde están su hija y su nieta.

