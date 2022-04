Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Sancar le pidió a Güven que le ayudase a encontrar a Melek y a Nare a cambio de dinero

Qué va a pasar en 'La hija del embajador': Güven le exige a Akin que le entregue una fuerte suma de dinero o sacará a la luz un vídeo que podría perjudicarle mucho, mientras, el secreto de Müge corre peligro



Después de mucho buscar, Sancar finalmente dio con el paradero de Nare y Melek. Ambas se quedaban en la humilde cabaña que está cerca de los campos de olivo que desde hace muchos años pertenecen a su familia.

Efeoglu conversó con su amada sobre Müge. El hombre sospechaba que la médico tenía algún tipo de relación con Akin y era ella quien le estaba ayudando en sus planes de fuga: “Sabes tan bien como yo que esa mujer bebe los vientos por ese tipejo”. Cuando Gediz escuchó lo que su amigo estaba diciendo acerca de su hermana, la emprendió a golpes contra él: “Cómo puedes acusarla de algo tan terrible ¿Acaso no te estás oyendo?”.

El chantaje de Güven a Akin

Nare trató de parar la pelea, pero Sancar le pidió con un gesto que no se acercase y se dejó pegar, permitiendo así que Gediz sacase toda la rabia que llevaba dentro. Cuando este se calmó, Sancar le pidió que pensase bien las cosas y le preguntó por qué Müge le pidió cien mil euros: “Akin tiene las cuentas congeladas. Seguro que quería darle tu dinero a él para ayudarle a salir del país, entiéndelo”. Gediz se negaba a pensar que su hermana hubiera podido mentirle así.

Por otro lado, Güven, que ya se había quedado sin un céntimo y vivía en una pensión, llamó a Akin para pedirle un préstamo desde una cabina telefónica. Este no le cogió el teléfono, así que le dejó un mensaje en el buzón. “Si no me pagas, entregaré a la policía las imágenes en las que se te ve atacando a Nare”, dijo antes de colgar.

A su vez, Müge tampoco logró dar con el escondite de su novio y esto le preocupó bastante ¿Por qué no conseguía comunicarse con él? La médico le envió un mensaje pidiéndole que le respondiera a sus llamadas sin imaginar que ya todos sabían acerca de su relación con el criminal.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io