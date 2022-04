Descubre las 26 mejores telenovelas turcas que están arrasando en España

El fenómeno de las telenovelas turcas

Las telenovelas turcas no dejan de llegar a nuestro país y todas ellas con gran éxito. Ahora, Disney Plus ha puesto en marcha un nuevo proyecto con el que pretende revolucionar este sector, y es que la nueva serie que está preparando no solo será una producción nacional de dicho país, sino que también contará con toques internacionales. En concreto, en su nueva telenovela, llamada 'Atatürk', estará la actriz Emma Watson. De esta forma, parece que la intérprete británica ha sucumbido al fenómeno de las series turcas, formando parte de este nuevo proyecto.

La serie 'Atatürk' contará la vida la vida del fundador y primer presidente de la República de Turquía. En esta telenovela se repasará la vida de esta importante figura del país en una serie biográfica que se espera que tenga dos temporadas de seis capítulos cada una de ellas. Una producción muy esperada y que promete convertirse en todo un éxito de la plataforma de 'streaming'.

Junto a la actriz británica Emma Watson se espera que esté también el actor turco Aras Bulut Iynemli, que dará vida a dicho presidente de la República. Este intérprete es conocido por su papel en otras series como 'Fugitiva', 'Ada masali'o 'Çukur' y películas como 'Milagro en la celda 7', un 'film' que Turquía seleccionó para representar al país en los Premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Sin duda, una gran producción que contará también con una gran banda sonora a manos del músico ganador del Oscar Hans Zimmer.

De esta forma, Disney Plus hace una gran apuesta por las series turcas, uniendo lo mejor de Turquía con grandes actores de Hollywood como Emma Watson. Un gran proyecto en el que podremos ver a la aclamada actriz en un nuevo registro y que está generando una gran expectación. Una producción que estará dirigida por Mehmet Ada Öztekin y cuyo rodaje se espera que se ponga en marcha este verano.

