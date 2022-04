Qué va a pasar en 'La hija del embajador': La joven se fija en un apuesto joven sin saber que es el gran enemigo de su hermano, mientras que Nare sufre un accidente y Sancar sigue en su búsqueda de la verdad

Después de su estancia en Suiza, Sancar regresó a Estambul. Luego de pasar una divertida tarde con Melek y Nare pintando con las manos las paredes de la casa, le pidió a esta última hablar en privado. Cuando estaban solos en la habitación, le explicó que Isabel estuvo a punto de decirle qué pasó entre ella y Akin en el pasado, pero que este último llegó y la atacó: “Después de eso, ya no me contó nada más. Parece que te tiene mucha lealtad”.

Nare le dejó claro que si creía que ella abriría la boca estaba muy equivocado. “Jamás sabrás si abusaron de mí o me fui con mi amante. Vivir con esa duda será tu castigo”, gritó en un momento de crisis. La violencia del instante hizo que, incluso, rompiese un cristal con la mano. La chica se acurrucó en el suelo, presa de la ansiedad y le pidió a su ex novio que se marchara del lugar.

No obstante, Efeoglu curó sus heridas y la cercanía entre ambos aumentó con el paso de los segundos. Nare fue quien puso distancia y la recordó a su amado que ahora él estaba casado con otra mujer: “Te debes a ella y a la familia que debéis formar”. Sus palabras no sonaron muy convincentes, por lo que Sancar pensó que, quizá, no todo estuviese perdido con Nare.

Yahya siguió pensando en divorciarse de Elvan

Por otro lado, Zehra se topó en la carretera con un hombre que tenía problemas con una de las ruedas de su coche. La chica se bajó de su automóvil y educadamente le prestó su ayuda. El desconocido parecía un tipo fiable, incluso, perfecto. Nada hizo sospechar que se tratase del malvado Akin. Este quiere destrozar a todo el círculo cercano de Sancar y Nare para vengarse y la primera víctima sería Zehra.

En la mansión, Halise se recuperaba del infarto que sufrió. Como no podía hacer nada por sí misma y debía guardar reposo, se dedicó a tratar a Menekse como una criada. Mientras, Elvan, seguía viviendo junto con Nare y Yahya no dejaba de pensar en su esposa. A pesar de que la extraña, no piensa dar marchar atrás y decidió seguir adelante con los planes de divorcio.

