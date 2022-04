Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Müge se enteró por fin de la clase de persona que es Akin

Sancar no estaba dispuesto a parar en su búsqueda de la verdad y, aunque Nare se opuso, pensó en llegar al fondo de su tragedia: “Voy a saber cada detalle de lo que te pasó cuando nos separamos”. Para ello, decidió viajar hasta Suiza, concretamente al sanatorio mental en el que estuvo internada su exnovia tras intentar suicidarse y donde dio a luz a su pequeña Melek.

Tras recorrer las instalaciones, ubicó a Isabel, la monja que ayudó a Nare durante su ingreso. “Sé que ella y tú os hicisteis amigas durante su estancia aquí, porque escuché cuando ella te llamó hace poco”, explicó Sancar. Luego, le rogó que le contase por qué su amada fue ingresada en el lugar. El plan de Efeoglu estaba a punto de funcionar, pero no contaba con que Akin también ha viajado al país europeo y siguió sus paso muy de cerca.

En Estambul, Nare estaba muy preocupada porque no sabía nada de Sancar desde que se marchó del país. La joven le pidió ayuda a Gediz para localizarle, “Espero que no haya ido detrás de Akin, porque le mataría”, explica. Gediz trató de localizar a su amigo, pero, por más que le marcó a su número de teléfono, no logró dar con él.

Halise sufrió un infarto

Por otra parte, Elvan fue repudiada por su familia después de haberse posicionado al lado de Nare en la guerra abierta que tienen contra ella. Yahya le exigió que se marchase de su casa y le aseguró que iniciaría los trámites del divorcio cuanto antes: “A partir de ahora estás muerta para mí. No quiero que regreses a esta propiedad, porque ya no eres bienvenida”.

Halise no pudo soportar ver cómo su familia se estaba desmoronando poco a poco y sufrió un infarto. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital. Elvan se enteró del estado en el que estaba su suegra y corrió hacia la clínica: “Por favor, que alguien me diga qué tal se encuentra”. Menekse la echó del sitio y la culpó de lo sucedido. Yaya no hizo nada por defender a la que hasta hace nada era su esposa de las agresiones de su cuñada.

