Fernanda le pide a Rafael que se acerque a su padre y le demuestre que en él sí cabe la cordura, Toscano, creyendo en las buenas intenciones de su amada, le agradece su buen corazón. Mientras tanto, Germán descubre que Ángela está enamorada de Rigoberto. Ella no dude en confirmarle que sus sospechas son ciertas: “Le quiero desde la primera vez que le vi”.

Octavio y Martina tiene un enfrentamiento en mitad del pueblo. Después, el hacendado se enfada con Leticia al ver que Rafael se llevó sus pertenencias: “Eres una inútil, no evitaste que esto pasara”. Ella le responde que no es ninguna trabajadora para recibir órdenes suyas. Por su parte, Mary encuentra a Piero con Candela y cree que ya la cambió por otra.

Rafael le reclama a su padre por bloquearle el trabajo y le asegura que lo único que va a provocar es que se decepcione de él, Octavio le reitera que él no pide permiso, ni mucho menos ofrece disculpas. Horas más tarde, Rafa en compañía de los seres más queridos de Fernanda, pide su mano y le entrega el anillo de compromiso que le perteneció a su abuela y a su mamá. El dulce momento se empaña cuando Toscano ve a César agarrando dulcemente a su ya prometida. Al mismo tiempo, Rigoberto llega a trabajar con Isidoro y termina salvándole la vida.

Isabela descubre que Rafa se ha comprometido

Al día siguiente, Rafael muestra su disposición a casarse por la iglesia con Fernanda, pero ella le asegura que solo por el civil ya que es un gasto muy fuerte. Acto seguido, Linares le pide a César tener mayor cuidado ya que su novio es muy celoso y le confiesa que tiene miedo de que él revele su plan antes de que ella pueda tener las pruebas en contra de Octavio.

Rigoberto comparte con Isabela lo que Rafael piensa de ella, rompiendo así la autoestima de la muchacha. Al mismo tiempo, Octavio descubre que su hijo está en la hacienda y le echa, pero antes de irse, Rafael le asegura que lo extraña. Ni este gesto logra ablandar el corazón del pérfido terrateniente. Durante la noche, Isabela se entera del compromiso de su ex novio y Carmelo le regala un terreno a su vástago.

