Qué ha pasado en 'La Desalmada': Fernanda se casó con Rafael, lo que provocó la ira de Octavio, mientras que Juana y Luis se decepcionaron de su amiga

Fernanda no pude soportar la idea de que Rafael se va a convertir en padre, por lo que le pide que no la vuelva a tocar, por lo menos durante un tiempo, en lo que asimila la noticia. Mientras tanto, Rigoberto recibe la orden de robar todo el ganado de la familia Corcuera y Pachita descubre que Mary se fue con Piero.

Tras el hurto de las reses, Octavio cuestiona a Rigoberto y a Carmelo por lo sucedido en la hacienda Corcuera, pero ellos le aseguran que no saben nada: “Jamás haríamos algo así”. A su vez, Fernanda se compromete a que regrese Mary a la hacienda y Piero le dice a la nieta de Panchita que deben hacer las cosas bien si quieren tener una vida feliz.

Rafael conoce a una bella joven llamada Brenda luego de que casi tuvieran un percance automovilístico. Paralelamente, Martina se entera de que Octavio fue elegido como candidato para al alcaldía de Ichámal y le recuerda que le advirtió que no se metiera con ella. Horas más tarde, Toscano entra a la habitación de Fernanda para espiarla mientras ella se baña.

Rafael consuela a Brenda tras el accidente de su padre

Rafael, al ver que Brenda está muy nerviosa al enterarse que su papá sufrió un accidente, se ofrece a llevarla al hospital. Mientras, en El Primor, Julia e Isabela sorprenden a Leticia al mostrarle las compras que realizaron de la primera ropita para el bebé, situación que incomoda a la madre de Rafa. La mujer les pide que tengan respeto por Fernanda.

Linares le muestra a César el arma que ella se compró, ya que con ella piensa defenderse de Octavio y le confiesa que lo descubrió espiándola mientras se bañaba. Isabela, por su parte, sigue usando a Rigoberto para embarazarse de verdad. Además, Toscano le informa a Leticia que se postuló para convertirse en el próximo alcalde de Ichámal.

Fernanda logra ingresar al despacho de Octavio, pero es descubierta por Carmelo quien le asegura que ni vivos ni muertos pueden estar en la oficina de su jefe, por lo que se disculpa y se retira. Después, Linares le asegura a su suegro que la va conocer como realmente es y el primer paso será tutearse y así los malos entendidos quedarán olvidados. Toscano intenta darle un beso, pero ella lo evita. A su vez, Rigoberto encuentra a Mary en el bar de Flor y decide rescatarla

