Qué ha pasado en 'La desalmada': Rafael y Fernanda tuvieron su más y sus menos sobre cómo se casarían, al mismo tiempo que César puso en peligro la futura boda

Qué va a pasar en 'La desalmada': Fernanda se viste de novia para casarse con Rafael, pero en el último instante comienza a dudar ¿Le dará al fin el “Sí, quiero” ?



Fernanda logra convencer a Rafael de regresar a vivir con sus papás, así que hacen oficial la reconciliación y Octavio le devuelve el colgante de toro a su hijo. Mientras tanto, Rosalina descubre que está embarazada e Isabela no duda en ayudarla, pero ella en realidad tiene otro objetivo. Además, el patriarca de los Toscano le pide a Julia que se regrese a su casa, pues no quiere que esté más en la finca.

Julia, al enterarse que Fernanda y Rafael van a vivir en El primor, no duda en humillarla por lo que le hizo a Isabela. Octavio, sabedor de todo esto, le advierte a su amante que si piensa seguir viviendo en la hacienda, debe tener mucho cuidado de cómo hablarle a su hijo y a su nuera. Por su parte, Isabela comienza con su plan contra de los recién casados.

Julia siente celos de cómo Octavio mira a Fernanda

Fernanda le asegura a Juana que esta vez quien va a salir perdiendo es Octavio Toscano, por lo que está dispuesta a correr el riesgo de acabar también con su amor con Rafael. Por otra parte, Carmelo le recuerda a don Octavio el amor que le tiene a Fernanda y Rafael le confiesa a su esposa lo que significa para él el colgante de toro de su papá. Tiempo después, Julia se pone celosa al ver cómo Octavio mira a Fernanda y Ángela cree que Rigoberto está metido en malos pasos.

Horas más tarde, Octavio llega a la habitación de su hijo y le da la bienvenida. Busca abrazar también a Fernanda, pero ella lo rechaza, argumentando que estaba en traje de baño. Paralelamente, Isabela ya prepara su estocada en contra de su ex novio y le pide a su madre que no se meta. Además, Linares le asegura a Juana que no quiere matar a Octavio, solo busca pruebas en su contra

