Qué está pasando en 'La desalmada': Isabela sorprende a Rafael comunicándole algo que podría poner en grave peligro su matrimonio con Fernanda

Qué ha pasado en 'La desalmada': Fernanda logra que Octavio acepte que viva en El Primor con Rafael, mientras que Isabela prepara una trampa para su exnovio

Horas antes de casarse con Rafael, Fernanda confesó sentirse confundida, ya que no sabía qué hacer y estaba dispuesta a irse lejos y comenzar una nueva vida. Sin embargo, César llegó a su habitación y le pidió continuar con el plan de venganza en contra de su gran enemigo. Mientras tanto, Isabela le presumió a Ángela lo bien que lo pasó con Rigoberto la noche anterior.

Octavio le recordó a Julia cuando le juró que se iba a casar con él, pero prefirió el dinero de Germán. A su vez, lleno de emoción, Rafael le reveló a Fernanda las razones por las cuales la eligió para que se convirtiera en su esposa y se comprometió a compensar cada día de tristeza con mucho amor.

Cerca de allí, Luis conoció finalmente los planes de Linares contra los Toscano y se decepcionó de ella. Al mismo tiempo, Fernanda y Rafael se casaron por todas las de la ley. La novia al saber que Juana y Luis ya descubrieron cómo piensa vengarse, les pidió que decidieran si la apoyaban o no, ya que ella no pensaba detenerse.

Juana y Luis descubrieron el plan de Fernanda

Acto seguido, Fernanda retó a Luis para que le diera la verdad a su ya esposo, pero su amigo decidió no hacerlo. Durante la noche de bodas del matrimonio, Octavio llegó a Nuevo Amanecer en busca de su hijo para pedirle perdón. Fernanda creyó que la visita de su suegro se debía a que le iba a ofrecer dinero a Rafa a cambio de que la dejase, sin embargo, Toscano le aseguró que tenía una idea muy mala de él.

Rafael no quiso aceptar la propuesta de su padre, ya que estaba seguro de que con el paso de los días volvería a ser el mismo: “Está bien, te disculpo”. Al día siguiente, Fernanda se presentó en El Primor dispuesta a hablar con la verdad y le mostró a Leticia y a Octavio que se casó con Rafael por bienes separados, dejando claro que ella no estaba interesada en su dinero. Además, le prometió a su suegra que iba a tratar de que Rafa se reconciliase del todo con Octavio y Julia se puso celosa de Ángela.

