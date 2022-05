Qué está pasando en 'La desalmada': Fernanda logra que Octavio acepte que viva en El Primor con Rafael, mientras que Isabela prepara una trampa para su exnovio

Con el fin de mejorar su relación, Octavio le regala a Fernanda su caballo Maharajá, pero ella le sorprende con su reacción. Además, Linares conoce las irregularidades de la empacadora, gracias a la indiscreción de Edgar y pensé actuar en consecuencia. Su venganza en contra de los Toscano está más cerca que nunca.

Por otro lado, Martina llama arribista a Fernanda frente a Leticia. Esta última le pone un alto a su amiga y le pide más respeto para la esposa de su hijo: “No voy a consentir que nadie le falte el respeto a mi nuera de esa manera”. Acto seguido, la mujer le pide a Fernanda que trate de convencer a Rafael para que se haga cargo de la empacadora cuando su padre ya no esté.

David le aconseja a su amigo que diga la verdad a su esposa

Al caer la noche, Isabela le informa a Rafael que espera un hijo de él. Este, creyendo firmemente en las palabras de su exnovia, no duda en brindarle su apoyo y responder como hombre: “Me haré cargo de ese bebe que crece dentro de ti”. A su vez, César le pide a Fernanda que encuentre los documentos de los terrenos que Toscano se robó con malas mañas.

Octavio, al ver que están clausurando la empacadora pierde el control, pero Rafael logra calmarlo. Después, el joven Toscano habla con su ex novia y le pide tiempo para poder asimilar la noticia de que será padre. David le aconseja a su amigo decirle a su esposa que Isabela espera un hijo de él, al mismo tiempo que esta última busca a Fernanda para revelarle la verdad.

