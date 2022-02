Tina, la madre de Coral, estaba muy ilusionada ante la idea de entrar a trabajar en Garlo. Sin embargo, no tenía muy claro que finalmente esa vacante que quedó libre fuera para ella por culpa de su hija. Mientras tanto, Emilio no estaba muy de acuerdo con las últimas decisiones que Fran había tomado como presidente de la compañía y así se lo hizo saber.

Este último vio como la empresa se iba hundiendo poco a poco y tuvo que tomar una medida desesperada: buscar a Raúl. La llegada de este último comenzó a sacar a Garlo de la delicada situación en la que estaba. García comenzó a encauzar el rumbo de las jugueterías.

Medino empezó a sospechar de Carlos

Por otro lado, la relación de Sonia y Carlos empezó a pasar factura a Medina. La directora de Flechazos rompió el corazón de su secreto enamorado cuando le entregó las llaves de su casa a su actual novio. Medina comenzó a sospechar que detrás de la fachada de Halcón de hombre perfecto se escondía algo y pensó desenmascararle. Finalmente descubrió su gran secreto.

Cerca de allí, Ismael sentía que la gente del barrio le estaba dando la espalda. Helena dio un paso arriesgado para lograr un acercamiento entre su jefe y Penélope. Mientras, esta última recibió una inquietante carta de Santiago en la que le amenazaba. Ismael lo descubrió y se propuso proteger a su amada profesora.

Pese a la opinión de sus vecinos, Visi seguía creyendo que padecía una peligrosa enfermedad africana. Benigna decidió poner freno al fatalismo de amiga. No obstante, luego se dio cuenta de que su falsa dolencia podía ser la solución a los problemas de Benivisión. A su vez, Marcelino haría lo posible para que a su hija la tratase como una reina en televisión.

