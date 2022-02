El resumen semanal de los capítulos de Amar es para siempre: ¿Dónde está Santiago?

Qué pasó ayer en Amar es para siempre: Una carta misteriosa.

Las primeras horas de Raúl en Garlo han sido todo un éxito. El hombre ha demostrado su buena capacidad para los negocios y ha encauzado el rumbo de las jugueterías. Después de solucionar todo el desaguisado que ha organizado Fran en la empresa, pone rumbo a su hogar para reencontrarse con su madre, a quien extraña profundamente.



Por otro lado, Penélope sigue muy nerviosa después de haber recibido la amenazadora carta de Santiago. El acoso al que está siendo sometida la profesora por parte de su exmarido llega a oídos de Ismael, quien está dispuesto a todo por proteger a la mujer de su vida. No obstante, puede que sea la maestra la que no quiera que cuide de ella.

La falsa enfermedad de Benigna

En Flechazos, Medina pone todos sus esfuerzos en desenmascarar a Halcón, pero nada de lo que hace surte efecto. Cuando había perdido cualquier atisbo de esperanza, el joven logra descubrir el gran secreto que oculta Carlos. Ahora es momento de mover ficha y alejarlo de Sonia. Además, Tina lucha por conservar su puesto en Garlo, pero es Coral quien quiere alejarla del lugar como sea.

Benigna está decidida a poner freno al fatalismo de Visi cuando se percata de que la falsa enfermedad de su amiga puede ser la solución a todos los problemas de Benivisión. Mientras tanto, Marcelino se pone manos a la obra para detener las demandas contractuales de Catalina, al mismo tiempo que aparece un nuevo candidato para llevar la incipiente carrera televisiva de su hija. ¿Cambiará la adolescente de representante?

