Al contrario de lo que los empleados de Garlo pensaban, Raúl se presenta en la compañía dispuesto a solucionar todos los contratiempos que ha creado Fran desde su llegada a al presidencia. Lo cierto es que García es muy bueno para los negocios y, gracias a sus habilidades, empieza a sacar a la juguetería del agujero en el que había caído. ¿Será Raúl el verdadero sucesor de don Germán?



Por otro lado, el constante malestar de Visi le hace comenzar a investigar sobre la posible enfermedad que tiene. Pese a la opinión de Benigna, la mujer comienza a creer que tiene un peligroso virus africano y lo más probable es que le quede poco tiempo de vida. ¿Habrá visto demasiadas películas de Benivisión?

Medina sospecha que Halcón oculta algo

Mientras tanto, Marcelino está feliz de ver a Catalina tan contenta con su incursión en la televisión como Chica Copito. El dueño de El Asturiano planea hacer todo lo posible para que traten a su hija como cree que se merece dentro de la pequeña pantalla.

Lejos de allí, Medina está bastante inquieto después de saber que Sonia le dio las llaves de su piso a Halcón. No son celos los que recorren el cuerpo del joven, sino inquietud y duda con respecto al novio de su jefa. Medina sospecha que tras la fachada de hombre perfecto de Carlos se esconde algo y no piensa parar hasta averiguar de qué se trata. Además, Penélope, que ya está mucho mejor de su herida de bala, recibe un inquietante carta de Santiago.

