Qué pasó la semana anterior en Amar es para siempre: Raúl regresa a su lugar en Garlo.

Qué pasó ayer en Amar es para siempre: Cristina y la llamada del amor.

Medina siguió adelante con su investigación sobre Carlos. El chico decidió seguirlo y terminó descubriendo la magnitud de su engaño…¡Halcón está casado! Por otro lado, Visi y Benigna debatieron qué hacer con el dinero de Marisa cuando recibieron un nuevo sobre. Consciente del beneficio que podían sacar, Visi empezó a simular la enfermedad de Burton Clint con la ayuda de Beni.



Lejos de allí, Raúl desveló a Emilio sus verdaderas intenciones respecto a Garlo. Quería recuperar la presidencia de la empresa como fuera y para eso debía dinamitar la confianza que Fran tiene en sí mismo: “Voy a hacer que dude de su valía y me ruegue que me haga cargo de las jugueterías”.

Ajeno a lo que su primo tramaba en su contra, Fran decidió darle una oportunidad a Tina en la compañía, provocando un enfrentamiento con Coral. Esta última acabó compartiendo con su exnovio uno de sus episodios más oscuros de su pasado.

Penélope recibió una sorpresa de Catalina

Preocupado por Penélope, Ismael pidió ayuda a Catalina para que la profesora recuperase la ilusión por su trabajo. La adolescente sorprendió a la maestra haciéndole ver cuánto la extrañan sus alumnos. Penélope, entonces, dio un gran paso para recuperar su vida: solicitar formalmente la reincorporación a su puesto de trabajo. Lo que no sabía es que iba a recibir una ayuda inesperada.

La gran farsa de Benigna y Visi continuó. Con lo que no contaban es con que Quintero se enterara de lo que andaban haciendo y estaba dispuesto a darles una lección. Este no fue el único secreto que descubrió el abogado, pues Carmen le reveló la verdad sobre Fausto. Paralelamente, la conexión de Cristina con Salaverría se hizo pública, así como la relación de Ismael con el presunto asesino de los marqueses de Benamazara. Además, Sonia, tras enterarse de que Halcón estaba casado, decidió poner fin a su relación.

