Fran se lleva un buen disgusto cuando descubre que Raúl ha estado haciéndole creer que sus diseños no eran válidos. El joven entiende que el único propósito de su primo para con él era minarle su autoestima y lograr que pensase que no era un buen candidato para hacerse cargo de la presidencia de Garlo.



Por otro lado, Sonia descubre la verdad tras el matrimonio de Carlos y valora la opción de que la historia que le ha contado su novio sea mentira, mientras Medina se encarga de preparar la fiesta de aniversario de la agencia Flechazos.

Benigna y Visi se enteran de que su dinero lo tenía Quintero, quien las obliga a devolverlo. Ambas se ponen manos a la obra para idear un plan que les permita entregar todo lo que se han llevado sin ser enviadas a prisión por estafa. A su vez, Penélope recupera su trabajo, pero no todo es alegría en casa de la profesora, que descubre que Santiago le ha vaciado sus cuentas bancarias y le ha quitado todos sus ahorros.

Las intenciones de Lorenzo Brazo

Tras hablar con Uriarte, Carmen trata de conseguir el dinero que le debe robando en una joyería, y la policía la detiene. La mujer debe pasar la noche en el calabozo ante la desesperación de su hijo y su sobrino que no pueden hacer nada para sacarla de allí. Solo lo hará gracias a la colaboración de su mayor enemigo: Uriarte. ¿Qué tramará?

Cerca de allí, Lorenzo Bravo ha solucionado los problemas de Catalina, pero parece que no viene con la mejor de las intenciones. Paralelamente, las controversias tras la dimisión de Suárez se acumulan, preocupando a Pelayo.

