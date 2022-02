Qué pasó en el último capítulo de Amar es para siempre: Carmen le cuenta la verdad a Quintero.

Qué pasó en los capítulos anteriores de Amar es para siempre: Fran regresa a su lugar en Garlo.

Fran descubrió que Raúl había estado haciéndole creer que sus diseños no eran válidos con el propósito de hacerle dudar de sus capacidades para estar al frente de Garlo. Por otro lado, Sonia averiguó la verdad tras el matrimonio de Carlos para alegría de Medina, que se centró después en su trabajo en Flechazos.



Se supo que el dinero de Benigna y Visi lo tenía Quintero. Este las obligó a devolverlo. Mientras Benigna trataba de sacar adelante el videoclub, Visi estaba centrada en obtener el perdón de Dios y evitar la ira del Altísimo por sus estafas. Parece que los rezos funcionaron, porque las inseparables amigas encontraron un maletín al lado de su local. Cerca de allí, Penélope recuperó su trabajo, e Ismael, cierta esperanza. La maestra volvió a las clases cuando un nuevo revés la golpeó: Santiago le había vaciado las cuentas y le había quitado todo su dinero.

Marcos le pidió ayuda a Cristina

Tras hablar con Uriarte, Carmen intentó conseguir el dinero que le debía robando en una joyería, y la policía la detuvo. La viuda de García pasó la noche en el calabozo ante la desesperación de su hijo y su sobrino que no podían hacer nada para sacarla de allí. Pero una inesperada persona vino en su rescate: Uriarte. Raúl no consiguió comprender qué llevó a su madre a cometer un hurto, y Carmen volvió a mentir para no contarle la verdad sobre el chantaje que está sufriendo.

Catalina enfrentó la grabación de El gran libro de Copito, sin su manager. Este se disculpó por su ausencia alegando que había sido víctima de una agresión homófoba. Paralelamente, y a pesar de los problemas que podría acarrearles de cara al juicio, Marcos implora a Cristina que siga buscando a Lucía y compruebe que su testimonio es falso. Pese a las advertencias de Quintero, la abogada persiste en encontrar a la desconocida, quien se replantea su estrategia con Ismael.

