El resumen semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Regresa a su lugar.

Qué pasó ayer en Amar es para siempre: Resolviendo dudas.

A pesar del apoyo de Raúl, Carmen sigue a merced de Uriarte. La mujer, que busca el consuelo de un amigo, revela a Quintero el vínculo que la une a su acosador, pero no obtiene del abogado la respuesta que esperaba. Paralelamante, el sentirse apartado de su familia, hace que Fran se sienta bloqueado y sin ideas que presentar en la próxima Feria del Juguete.

Por otro lado, gracias a Fran, Coral decide ceder por primera vez ante su madre. No obstante, este pequeño acercamiento no traerá nada bueno a la joven, que, tras interceder por Tina en un problema, es despedida de su puesto de trabajo. Ahora su madre se siente tremendamente culpable de lo sucedido. ¿Hará algo al respecto?

Pese a las advertencias de Quintero, Cristina persiste en encontrar a Lucía, quien se replantea su estrategia con Ismael. Mientras, Sonia disipa sus dudas sobre Sonsoles, desatando la indignación de Carlos, al mismo tiempo que Medina sustituye a su jefa en una entrevista en la radio en la que se explaya hablando de las infidelidades entre las parejas lo que tensa la relación la directora de Flechazos y empleado nuevamente.

¿Ha sufrido Lorenzo una agresión homófoba?

Catalina enfrenta la grabación de El gran libro de Copito, sin su representante, al igual que Benigna al pago de las multas, sin ayuda de su penitente socia. Además, Pelayo no encuentra interlocutor a sus preocupaciones, como tampoco Sebas logra que le inviten al aniversario de Flechazos.

Lorenzo justifica su ausencia en el rodaje de Catalina asegurando haber sido víctima de una agresión homófoba. Entretanto, Helena sufre un robo en el King’s e Ismael tendrá que asumir las consecuencias: deberá reponer él el dinero perdido. Además, Benigna y Visi encuentran un maletín lleno de billetes junto a videoclub.

