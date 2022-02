El resumen semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Noche en el calabozo.

Qué pasó la semana anterior en Amar es para siempre: Raúl regresa a su lugar en Garlo.

Tras una etapa de sequía creativa, Fran logra superar su bloqueo gracias a su musa de siempre, Coral, quien parece haber recuperado a la madre que tanto añoraba y necesitaba. Ambas, disfrutan la una de la otra mientras reconstruyen su relación intentando dejar atrás los errores del pasado. Parece que después de mucho tiempo, pueden brindarse el apoyo y el cariño que tanto necesitaban.



Por otro lado, el dinero que Penélope había conseguido como adelanto desaparece. Ismael, que está al tanto de lo ocurrido, se decide a descubrir que han robado a la profesora en su propia casa, mientras la mujer también trata, por su parte, de averiguar quién es el responsable. Pronto, el nombre de un candidato aparece en su mente.

Uriarte sigue presionando a Carmen

Benigna y Visi deciden quedarse con el regalo caído del cielo que es para ellas el maletín que han encontrado, pero son conscientes de que deben enfrentarse a Quintero y contarle la verdad. Finalmente, las dueñas de Benivisión, aceptan su derrota, pero se encuentran con una inesperada recompensa que va a solucionar todos sus problemas.

Al caer la noche, se produce la esperada fiesta de aniversario de Flechazos. Todo lo que era ilusión, se convierte en tristeza para Sonia y Medina al corroborar que el evento es un completo desastre y todo por culpa de…¡Halcón! Paralelamente, Uriarte estrecha un poco más el cerco sobre Carmen a quien decide seguir buscando una nueva forma de presionarla.

De nuevo en Garlo, Fran, con mucho esfuerzo y perseverancia, da con el diseño que buscaba, una mezcla entre lo tradicional y lo más innovador. Además, se desvela que Lorenzo Bravo oculta algo más en su papel de representante de Catalina.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io