Uriarte cumplió con su amenaza y denunció a Garlo por plagio. Tras este duro golpe, la familia García al completo reunió a los empleados y empezó a interrogarlos uno por uno. Sabían que el traidor estaba entre ellos y no pensaban parar hasta descubrirlo.



Carmen sufrió las consecuencias del nuevo desencuentro entre Raúl y Fran, mientras que Coral, tras besar a Fran durante la fiesta de Garlo, buscó consejo en Paloma, pero su amiga tenía otras preocupaciones.

Marcos dudó de si continuar viviendo en casa de Cristina o aceptar la propuesta de Ismael de compartir habitación en su pensión. Al mismo tiempo, la abogada siguió buscando cómo demostrar que su cliente no es un asesino, aun cuando su propia familia lo ha condenado. Lo cierto es que Salaverría estaba destrozado tras la muerte de su madre y el rechazo de su familia; hasta que una caja de viejos recuerdos lo cambió todo.

Emilio comenzó a dudar de los sentimientos de Julieta

Por otro lado, Coral descubrió que fue Paloma quien entregó a Uriarte el diseño del juguete de Garlo. No hizo falta que la joven desvelase lo que hizo su amiga, pues fue la propia Paloma quien, llevada por la culpa, confesó ante Raúl y Fran ser la traidora. Los primos intentaron evitar el juicio por plagio llegando a un acuerdo con Uriarte, que prefirió que el asunto se resolviese en los tribunales.

Para desesperación de Sonia, Belinda fue la nueva sensación en la Plaza de los Frutos. Paralelamente, Medina cumplió el encargo de su jefa, dando pie a que su relación con Belinda se prestase a confusiones. Además, la permanencia de Paloma en Garlo pendía de un hilo. Raúl siguió insistiendo en despedirla, mientras que Fran pensó que debían mantenerla en la plantilla.

En su casa, Catalina soñaba con el momento en el que se convertiría en una estrella de la música, mientras Marcelino se escamó por el interés que Susi mostraba hacia él. El dueño de El Asturiano decidió poner en conocimiento de Penélope sus sospechas sobre la joven. En Garlo, Emilio se sentía poca cosa para Julieta que ya no sabía cómo demostrarle que el interés que tiene por el dependiente es real.

