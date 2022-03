Ante la idea de volver a prisión, Marcos recuerda con Ismael lo duro que es perder la libertad. Entre los dos se produce una entrañable conversación que hace que Ismael se replantee si debe seguir ayudando a Helena en su plan contra Salaverría o cambiar de bando de una vez. ¿Terminará ayudando a su compañero de prisión?



Por otro lado, Cristina encuentra en Penélope un espejo sobre el que reflejar sus dudas sobre Marcos. Mientras tanto, la maestra lidia con sus propios problemas. Después de mucho pensarlo, decide poner en conocimiento de los Gómez los juegos de Catalina con la comida. Les deja claro que el problema de la joven es más serio de lo que parece y podría entrañar graves peligros. Ahora, la familia al completo piensa en cómo ayudar a la chica.

Se produce un robo en Garlo

En Flechazos, la fiesta de cumpleaños de Sonia no es tan “sorpresa” como Belinda y Medina pretendían, pero resulta un éxito... o eso creen ellos. Lo cierto es que la directora de la agencia de citas no está para nada contenta con el festejo que han organizado su madre y su amigo, aunque lo hayan hecho con la mejor de las intenciones.

Cerca de allí y con algo de esfuerzo, Esmeralda pone freno a los intentos de acercamiento de Quintero, quien sigue queriendo saber más acerca del caso de la mujer. Paralelamente, alguien ha robado parte de la caja de Garlo y Fran y Raúl sospechan que ha podido ser Carmen, pero no tienen pruebas para acusar directamente a la señora.

