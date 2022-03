Coral descubre que Carmen no está acudiendo al psiquiatra y sopesa si debe decírselo a los primos García. Pero la señora también es consciente de que Coral tiene un secreto que pronto se desvelará y se ofrece a colaborarle a cambio de que guarde silencio sobre lo que hizo: “Te ayudaré a descubrir de quién es el hijo que estás esperando. No te preocupes por nada”.



Conscientes del problema al que se enfrentan con Catalina gracias a la confesión de Penélope, los Gómez evitan atajarlo con mano dura. Finalmente, toman la decisión de poner coto a los comentarios de Cordero sobre su hija. ¿Lograrán así que la joven supere su problema con la comida?

Sonia se pelea de nuevo con su madre

Cristina, que está en conflicto con sus sentimientos, pone barreras con Marcos y este termina marchándose de su casa. Al mismo tiempo, Ismael encuentra un revelador pasaje en uno de los diarios de la marquesa que lo hace decantarse por ayudar a Salaverría. No obstante, todo podría dar un nuevo giro cuando el expresidiario descubra que Helena tuvo algo que ver con la readmisión de Penélope en el colegio.

Tras el fracaso de la fiesta sorpresa, Sonia echa en cara a su madre cómo la ha hecho sentir siempre y le explica que ya se ha cansado de vivir a su sombra, como una segunda. Mientras tanto, Emilio frena un nuevo acercamiento de Julieta, ya que no confía en las palabras de amor de la chica. Además, Quintero aconseja a Salaverría, provocando una fuerte reacción en Cristina.

