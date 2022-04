Coral ya ha confirmado que el hijo que espera es de Raúl gracias a su visita al ginecólogo. La joven se debate entre contarle o no a su exprometido que pronto se convertirán en padres. Sus dudas aumentan cuando, inesperadamente, sorprende a Raúl y a Julieta besándose. Ahora sí que Coral no sabe cómo actuar. ¿Ocultará la verdad para proteger la nueva relación de su exnovio?



Ajeno a lo que está sucediendo, Emilio intenta recuperar a la que, hasta hace unos días, fue su novia. Luego de romper con ella, ha entendido que la quiere demasiado. No obstante, se lleva un duro golpe cuando descubre el romance que se ha iniciado entre ella y su jefe. Pronto, el noviazgo entre Julieta y García ya es de dominio público.

Catalina se desmaya por no comer

Por otro lado, un artículo en contra de las agencias de citas pone a Flechazos en alerta. Sonia teme que la mala publicidad que se está haciendo de este tipo de negocios, termine afectándola a ella. Medina ya se pone manos a la obra para evitar que suceda una tragedia. Mientras tanto, Ismael pone en marcha su plan para ayudar a Marcos. ¿Funcionará o saldrá ganando Helena?

Cerca de allí, los Gómez se enteran de que Catalina se ha desmayado por no comer y deben tomar cartas en el asunto. Ahora sí se han dado cuenta de que el problema de su hija es mucho más grave de lo que ellos pensaban en un primer momento. Paralelamente, la relación entre Quintero y Esmeralda avanza, para desgracia de Benigna y Visi.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io