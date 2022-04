El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: ¿Raúl o Fran?

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: Romance sorpresa.

Nuevos personajes en Amar es para siempre.

Coral intenta revelar a Raúl que será padre, pero se da cuenta del contratiempo que va a suponer para él saber la verdad y, temerosa, vuelve a callar. Lo último que quiere es estropear su relación con Julieta, que parece ir viento en popa. Por primera vez y, para sorpresa de los que le conocen, Raúl deja a un lado la empresa para estar con Julieta y demostrarle que su relación es seria.



Por otro lado, Ismael decide volver al pasado del que reniega, en aras de ayudar a Marcos. Tras un pequeño contratiempo, el expresidiario consigue que los diarios vuelvan al King’s, mientras Cristina intenta usar la prensa a su favor en el caso de Marcos. Mientras tanto, la relación de Belinda y Claudio se afianza, mientras sus hijos, nuevamente, se pelean. Parece que estos dos están destinados a no entenderse.

Manolita y Marcelino toman una decisión sobre Catalina

Cerca de allí, una escapada de fin de semana hace tambalear el pacto de Esmeralda con Benigna y Visi, por los que las dueñas de Benivisión, deciden tomar cartas en el asunto. Quintero se sorprende al saber que su novia lo ha dejado ajeno a que todo es una estrategia de sus “amigas”, Benigna y Visitación.

Guiados por Penélope, Manolita y Marcelino toman una decisión sobre Catalina, al mismo tiempo que Emilio descubre que Raúl y Julieta están saliendo a sus espaldas. Aunque los Gómez le dan un voto de confianza, Catalina quiere ser una “Pizca” como lo es Susi y parece que no piensa dejar de jugar con la comida. Además, Paloma intenta un acercamiento con Fran cuando descubre que este sigue enamorado de Coral.

