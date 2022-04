La fuga de Salaverría es la noticia del día en el barrio. Todos se preguntan dónde ha podido marcharse y su huida supone importantes consecuencias para Cristina a quien el juez ya señala como cómplice. La abogada, a pesar de todo, sigue trabajando y ya tiene la defensa preparada, pero un movimiento de Miraval la sitúa en el centro de la polémica.

Por otro lado, Sonia y Medina deciden descubrir la efectividad de Cupido 3000 en sus propias carnes, al mismo tiempo que Benigna y Visi se imponen penitencia. Por su parte, Quintero decide empezar una nueva vida sin ellas y, además, comparte con Pelayo el motivo por el que las dueñas de Benivisión ya no viven con él. El tabernero de El Asturiano no puede evitar echarles la bronca a ambas socias por su mala cabeza.

Catalina se enfrenta a su madre

Cerca de allí, los Gómez ponen fin a la carrera musical de Catalina quien arremete duramente contra su madre por privarla de su sueño. La adolescente la toma con Manolita a quien considera la única responsable de su salida de Las Pizcas ¿Provocará esto un antes y un después en su ya tocada relación? Paralelamente, Paloma se lanza con Fran, pero él la rechaza.

En Garlo, Raúl decide asumir la paternidad del hijo de Coral sin dejar a Julieta con la que pretende seguir manteniendo una relación. Mientras tanto, Emilio celebra el entierro de su madre sin aclarar la causa de la muerte, algo que solo le cuenta a Manolita. Además, Cupido 3000 encuentra a la pareja perfecta para Medina y no es otra que Sonia.

