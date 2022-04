La brecha entre Quintero y sus antiguas compañeras de piso se hace más grande, pero Manolita se apiada de ellas y les ofrece instalarse en su casa. Los dueños del Asturiano comprobarán en propia carne lo complicado que es residir junto con Benigna y Visi. ¿Por cuánto tiempo durará esta inesperada aventura?

Por otro lado, Cristina no tiene más remedio que seguir las recomendaciones de Quintero para salir airosa de la acusación de cómplice, aunque eso supone dar una imagen muy equivocada de quién es. O quizá no tanto. Lo cierto es que la abogada lo tiene muy difícil para comprobar que no ayudó en la fuga de Marcos. Además, este no aparece, ni da señales de vida.

Manolita sigue enfrentada con Catalina

De nuevo en el hogar de los Gómez, Manolita sufre al darse cuenta de que Catalina no da su brazo a torcer y mantiene el pulso con ella. La mujer de Marcelino no soporta estar así con su hija, pero tampoco piensa doblegarse y aceptar que regrese a Las Pizcas por su salud. Mientras tanto, Sonia intenta demostrar que el novedoso ordenador Cupido 3000 es un timo y el amor solo puede encontrarse en su agencia de citas.

Cerca de allí, Fran no pierde la esperanza con Coral y se ofrece a ser el padre de su hijo: “Sabes que juntos podemos formar la familia que siempre has querido”. A su vez, Raúl empieza a asumir las responsabilidades de su futura paternidad. Parece que a García se le hace cuesta arriba la idea de tener pronto un bebé entre sus brazos.

