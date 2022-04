El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: La decisión final.

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: La propuesta de Fran.

Nuevos personajes en Amar es para siempre.

A los problemas con Catalina, se suma que Benigna y Visi se instalan en casa de los Gómez revolucionándolo todo como solo ellas saben hacer. Manolita se percata pronto de que ha sido un error darle hospedaje a las dos amigas, quienes amenazan con alterar la paz de su hogar. La solución es clara: deben reconciliarse con Quintero.



Julieta comprende que el hijo que Raúl espera de Coral puede afectar a su relación con el empresario y, por eso, decide ponerle las cosas fáciles rompiendo con él. Al mismo tiempo, es hora de que Coral se decante entre Raúl y Fran y, después de pensarlo mucho, cree tener la respuesta correcta. ¿Con qué primo formará una familia?

Cristina aclara ante la prensa su relación con Marcos

Por otro lado, Cristina está tentada de hablar con la prensa para defenderse de las habladurías sobre su relación con Marcos. La abogada toma la decisión de explicar ante los medios que lo que existió entre su cliente y ella era cierto cuando recibe una postal cargada de significado. Mientras tanto. Cupido 3.000 dará como compatibles a Claudio y Belinda. Medina y Sonia esperan con ansias los resultados.

Para sorpresa de todo el barrio de la Plaza de los Frutos, suenan campanas de boda entre Belinda y Claudio. A sus hijos no les sienta nada bien esta noticia. Por su parte, Catalina se reconcilia, por fin, con Manolita gracias a Benigna, que media entre las dos y lo hace bastante bien. Además, Ismael luchará por el amor de Penélope hasta el final sin importarle las consecuencias.

