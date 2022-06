En el capítulo de ayer de Amar es para siempre, la epidemia empieza a extenderse y se cobra alguna víctima. Hoy, el próximo rodaje de cine quinqui tiene revolucionado al barrio, sobre todo, cuando conocen a los extras que van a estar pululando por la plaza y que parecen maleantes de verdad. Mientras tanto, el reparo a mostrar sus sentimientos hace que Sonia aparte aún más a Medina quien decide seguir los consejos de Pelayo y buscarse un compañero de piso para compartir gastos.

Ismael da la clave a Catalina para disculparse con Adrián. La adolescente, finalmente, obtiene el perdón del chico invitándole a ver una actuación de Emilio. El joven empieza a mirar a la Gómez de otra forma… pero ella ha puesto sus ojos en uno de los actores que pululan por la plaza. A su vez, Visi recibe dos invitaciones para un evento y prefiere compartirlas con Manolita consciente de que eso va a avivar más la guerra con Benigna.

Visi vuelve a ganarle la partida a Benigna

Coral y Raúl descubren una inesperada faceta de Uriarte: desde hace años colabora con un comedor de pobres. ¿Es una estrategia del empresario o tiene una faceta filantrópica que dista mucho de su comportamiento habitual? Por su parte, Medina busca compañero de piso, haciendo que Sonia no tenga más remedio que dar un paso al frente.

Cristina se presta a colaborar con Gema Ríos en la búsqueda de un suero que cure la neumonía atípica que congestiona las urgencias de los hospitales, ignorando que se trata de la mujer del doctor Argento. Visi vuelve a ganarle la partida a Benigna, afianzando su amistad con Manolita. Y Uriarte consigue que Coral y Raúl duden de la impresión que tienen de él consciente de que es una gran victoria.

