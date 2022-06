En los capítulos de esta semana de Amar es para siempre (del 2393 al 2397), asistimos a un próximo acontecimiento histórico. La ley del divorcio está a punto de aprobarse en el Congreso y eso implica un cambio en muchas vidas, incluidas las del doctor Argento y Gema Ríos. Al mismo tiempo, Cristina empieza a sentir por el médico algo más que agradecimiento por haberle salvado la vida. La abogada, además, se ofrece a ayudar a Rubén a dar visibilidad a a neumonía atípica que asola al país.

La revista Dianca ofrece un trabajo al alter ego femenino de Medina. Mientras Sonia duda si regresar a la psicología clínica, su novio encuentra una posible solución a los problemas económicos de Flechazos en forma de cheque en blanco. Ella, por su parte, duda sobre si volver a ejercer la psicología clínica.

Siguiendo los consejos de Ismael, Adrián avanza en su relación con Catalina invitándole de nuevo a la fiesta. Esta vez, la Gómez acepta a acompañarle como amigos. A su vez, dejando atrás por un momento sus diferencias, Benigna y Visitación encuentran la manera de acabar con su enemigo. Ambas sabotean el evento publicitario de Ambrovisión provocando una intoxicación difícil de olvidar en el barrio. Benigna y Visi celebran el triunfo de su boicot cuando se enteran de que Ambrosio va a ponerse a investigar quién está detrás de lo sucedido.

Carmen no puede hacer nada para evitar mermar el acercamiento de Raúl a Uriarte. Es tal su rabia al saber que el empresario ha conseguido arrebatarle lo que más quería que termina agrediéndole en la plaza. Tras el violento ataque de la señora a Uriarte, la preocupación se instala en la familia. Todos se preguntan si el empresario la denunciará o pasará por alto lo sucedido. Pero este tiene otros planes para asestarle la estocada final.

Diego está a punto de confesarle a Ismael toda la verdad

Cerca de allí, Diego hace esfuerzos por callar el vínculo que le une a Ismael cuando este habla de lo mucho que añora a su familia. Entretanto, Uriarte convence a Raúl de que Carmen ha tratado de suicidarse y aboga por ingresarla en una clínica de reposo, pero Fran está convencido de que todo lo ocurrido no es más que un nuevo engaño de Uriarte.

Al día siguiente, Fran se convence de que Uriarte está tras la decisión de Raúl de ingresar a Carmen y desespera al ser consciente de que la tienen aislada y sin contacto. García sigue buscando la manera de sacar a su tía del hospital o, al menos, ir a visitarla. Echa en cara a su primo que haya abandonado a su madre. Pero este termina por romperse y confesarle lo mucho que está sufriendo por la situación.

Por fin, queda aprobada la esperadísima ley del divorcio y Gema no pierde la oportunidad de desunir sus lazos con Rubén. Este comparte con Cristina su fracaso amoroso y ella le confiesa que tampoco ha tenido mucha suerte en el amor. Además, Medina sufre un bloqueo y no es capaz de escribir su primera columna para Dianca.

