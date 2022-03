El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Sevket sigue escondido en casa de Zeyenp y Fatih después de que la policía llegara a detenerle por haber tratado de asesinar a Vahit. Mientras el matrimonio se marcha a trabajar, el anciano se queda a cargo de Selim. “Es increíble que a mi edad me toque estar encerrado en un vivienda y encima haciendo de niñera. La vejez no está siendo nada justo conmigo, eso es cierto”, se lamenta el capitán mientras hace unos crucigramas

Todo parece ir bien hasta que el pequeño Selim comienza a llorar porque tiene hambre. Sevket busca algo de leche y la cocina y se da cuenta de que no queda ni una sola gota en la nevera. Así pues, le toca salir disfrazado a la calle a comprar alimento para su nieto.

Un nuevo escondite

Cuando Zeynep y Fatih llegan a casa y se dan cuenta de que no hay nadie en el interior del hogar, comienzan a preocuparse mucho. Horas más tarde, Sevket aparece y recibe una bronca por parte de su hija, quién le exige que no vuelva a salir a la calle sin su permiso: "Podrían haberte reconocido y eso si que sería un desastre”.

Finalmente, el capitán toma la decisión de mudarse de escondite. Su nuevo refugio será, nada más y nada menos, que la mansión Sekercizade. Resulta que Fehmi ha dado muestra de su gran corazón y le ofrece a su consuegro quedarse en su propiedad: "Es un espacio más grande y estará más cómodo”. ¿Qué opinará Mukaddes de todo esto? ¿Llegará a descubrirlo?

