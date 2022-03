Qué ha pasado en 'Amor a segunda vista': Sevket toma a Fatih como rehén para huir de la policía



Qué va a pasar en 'Amor a segunda vista': Ayfer enfrenta a Haydar cuando le ve tomado de la mano con otra mujer y cree que le es infiel, pero nada es lo que parece



Fatih estaba muy contento con su nuevo puesto de trabajo. No solo por las labores que desempeñaba, sino porque Zeynep había sido empleada en la misma compañía. No obstante, ella no sería el único miembro de su familia que entrase en la empresa, también lo hizo Orhan. El joven se convirtió por insistencia de su esposa Selin en el nuevo asistente de su cuñado. Mientras tanto, Sevket tuvo que ajustar cuentas con la justicia desde la cárcel.

El primer día, Orhan llegó tarde a su puesto de trabajo, lo que ocasionó que tuviese que soportar una pequeña regañina por parte de Fatih. Zeynep intervino en la disputa y le pidió a su marido que fuese algo más tolerante con su primo: “Deja de ser tan duro con él, por favor”. Además, le prometió a Selin que cuidaría a su amada de las otras secretarias que hay en las oficinas: “No tardarán en echarle el ojo, ya lo verás”.

La gran preocupación de Fatih

Fatih y Zeynep aprovecharon que estaban solos en el despacho para darse un tierno beso en los labios. La pareja se vio interrumpida por Mukaddes, que en ese instante se percató del engaño de su hijo. “Así que nunca dejaste a esta mujer. Me hiciste creer que os habíais separado y era todo mentira”, dijo la recién llegada antes de desmayarse. Cuando se recompuso de la mala sorpresa, le dejó claro a su vástago que nunca aceptaría su relación.

Horas más tarde, Zeynep recibió una llamada de Ertan. Este le dijo que quería ver a su hijo y recuperar el tiempo perdido con él. A Taskin no le quedó más remedio que acceder a las peticiones de su expareja y llevó al niño con su verdadero padre. Fatih no estaba de acuerdo, pues tiene miedo de que Ertan, de una forma u otra, quiera quitarles a su pequeño

