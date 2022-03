Qué ha pasado en 'Amor a segunda vista': Sevket toma a Fatih como rehén para huir de la policía



Qué está pasando en 'Amor a segunda vista': Ertan le pidió a Zeynep que le dejara conocer a Selim



Selin está muy enfadada con Orhan porque el joven ha perdido su alianza y ahora no sabe donde está. “Eso es lo que te importa el sello de nuestro amor: nada”, dice la chica visiblemente triste. El chico trata de reconciliares con su esposa, pero nada de lo que hace surte efecto y ya comienza a desesperarse bastante.

A pesar de que no están pasando por su mejor momento, la pareja toma la decisión de tomarse unas pequeñas vacaciones con Mete, Fadik, Zeynep y Fatih. El grupo al completo se marcha a la cabaña familiar que está en el bosque dispuestos a disfrutar de unas cuantas jornadas en la nieve. Sin embargo, nada más llegar al lugar, ya comienzan los problemas y las discusiones.

Un herida de bala y una barcaza complicada

Zeynep y Fatih deciden entonces abortar misión y se regresan a la ciudad: “Preferimos pasar el fin de semana con Selim, pero no os preocupéis”. Mientras tanto, el resto se queda a disfrutar de la nieve. En mitad de una nueva disputa, Selin le da en la cabeza a Orhan con una pala de metal y este pierde el conocimiento.

Viendo al extremo que ha llegado por su enfado, Selin le pide disculpas a su marido cuando este recupera la consciencia. Después de una tierna reconciliación, el matrimonio, junto con Mete y Fadik organizan una rica barbacoa en el porche de la cabaña. La velada transcurre a las mil maravillas hasta que un comensal inesperado hace acto de presencia…¡Un oso!

Mientras tanto, Mukaddes se presenta en casa de Zeynep con un arma en la mano. Después de culpabilizarla por todo lo malo que le ha pasado, se dispara a ella misma en el hombro. Fatih, alertado por los ruidos, llega en auxilio de su madre. A continuación, la lleva al hospital, donde los médicos le salvan la vida sin problema

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io