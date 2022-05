Ver a su marido entrar en el coche patrulla en dirección hacia la cárcel, provoca un fuerte impacto en Zeynep. La mujer termina sufriendo un desmayo a las puertas de comisaría y su familia, que se encuentra presente en ese momento, corre en su auxilio. Todos tratan de reanimarla y hacer que recupere el conocimiento, pero ella está muy mal. Son demasiados disgustos en tan poco tiempo.

Sin perder ni un segundo, es trasladada al hospital más cercano, donde los médicos la atienden al instante. Pasan unas horas hasta que la joven al fin abre los ojos y se reencuentra con sus seres queridos. Después de recordar todo lo que ha pasado y entender por qué está en la clínica, le sobresalta una duda. ¿Cómo está su bebé?

Zeynep quiere saber cómo se encuentra su hijo

Zeyenp se pone muy nerviosa y suplica a los médicos que le digan si al hijo que lleva en su vientre le ha pasado algo. Los doctores le dejan claro que esta vez no hay que lamentar nada grave, pero debe cuidarse si quiere que su embarazo llegue a buen puerto. Ahora, Zeyneo tiene otra cosa por la que preocuparse más allá de la situación que vive su marido.

Ignorando todo lo que ha ocurrido con su mujer durante su traslado a prisión, Fatih ingresa en la celda que será su hogar hasta que salga el juicio por agresiones a Ertan. El hombre conoce a sus compañeros de celda y parece que puede llegar a llevarse bien con algunos. ¿Soportará Sekerzicade el encierro que le espera?

