Zeynep y Fatih regresan a la ciudad de su escapada y la primera noticia que reciben por parte de su familia es de todo menos buena. El matrimonio no puede creer que Ertan haya aprovechado su ausencia para pedir ante la corte la custodia de Selim. Y no solo eso. También quiere denunciar a Fatih por agresiones e impedir que esté cerca de su hijo.



Sekercizade cree que él es el principal motivo por el que Ertan se está comportando así, por lo que decide esconderse de su gran enemigo y también de la policía. Ahora que no tiene a su marido cerca de ella y en “libertad”, Zeynep está peor que nunca. La joven, que encima está embarazada, busca el apoyo de su madre.

Zeynep amenaza a Ertan con un arma

Meryem se compromete con su hija a pagarle los mejores abogados para que puedan seguir teniendo la tutela de su niño. “Nadie os va a quitar a Selim. Eso os lo juro, cariño”, comenta la señora. Al caer la noche, Ertan se presenta en casa de Zeyenp y le explica por qué decidió llevar el tema de la custodia de su hijo ante los tribunales: “Nunca os perdonaré que hayáis tratado de separarme de él a base de engaños”. Ella, harta de las amenazas de su exnovia, le echa de su propiedad a punta de pistola.

Horas más tarde, Fatih entiende que no puede estar huyendo toda la vida, por lo que decide entregarse a las autoridades. Después de despedirse de su familia, el hombre ingresa en prisión a la espera de juicio. Zeynep ve cómo su esposo se marcha en el coche de patrulla con destino a su encierro y termina desmayándose en la calle por la impresión.

