El intento de Ertan de alejar a Fatih de su familia metiéndole en la cárcel no ha funcionado como él esperaba. A pesar de los cargos por agresión, las pruebas no se sostienen por sí solas, por lo que el juez decreta que el hombre puede salir de prisión mientras se sigue celebrando el juicio. Por el momento, puede regresar a casa junto con su adorada familia.



Tanto los Sekercizade, como los Taskin, reciben al exrecluso con los brazos abiertos. Durante su estancia en prisión, Fatih ha tenido tiempo para pensar, sobre todo, en la situación de su suegro. Alejándose un poco del resto de los presentes, el hombre le aconseja a Sevket que se entregue a las autoridades y rinda cuentas ante la justicia.

Sevket decide entregarse a la policía

El capitán sabe que su yerno tiene razón. No puede ser un prófugo toda su vida y obligar a su familia a disfrutar de su presencia solo a ratos. Así pues, toma la decisión de presentarse en.Comisaría y responder por todo aquello de lo que se le acusa. Sin embargo, antes de todo esto, se despide de Meryem. Le dice a su esposa cuanto la ama y el pide que le espere. La mujer le promete que ella estará a su lado siempre.

Con la situación de Sevket encaminada, Fatih y Zeynep se centran por fin en su futuro hijo. El matrimonio acude a una cita con la ginecóloga, quien les pregunta si desean saber el sexo del bebé. Ambos aseguran que prefieren esperar. No obstante, cada uno trata de averiguarlo, posteriormente, por su lado.

