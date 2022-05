Después de ver, en el capítulo de ayer de Amor a segunda vista, cómo Sevket no está contento pese a haber sido liberado, y tras el ingreso a prisión de Fatih, la semana pasada en la serie, hoy en casa de los Taskin reina el insomnio. Orhan y Selin siguen buscando un momento de intimidad para tener un bebé. Desde que se casaron, no han tenido ni un solo momento de paz para pensar en su relación y en su futuro. Ahora que han decidido formar una familia por su cuenta, lo único que piden es un poco de soledad.

Sin embargo, sus allegados no están por la labor de hacerles caso. Al caer la tarde, la enamorada pareja se encierra en tu cuarto, pero reciben una visita sorpresa echa por tierra su romántica velada. Yadigar tampoco logra conciliar el sueño ni contando ovejitas. La extraña actitud de su hermano le tiene algo inquieta y no piensa parar hasta destruir qué es lo que le ocurre.

El complicado y caprichoso embarazo de Zeynep

Por otro lado, Fatih y Zeynep siguen en estado de alerta después de recibir la citación judicial por la demanda de Ertan. La simple idea de perder la custodia y su hijo Selim, les tiene muy nerviosos. Y por si fuera poco, los antojos de Zeynep por su embarazo no paran de aumentar. La mujer no fue mimada la primera vez que se quedó en cinta sola y ahora piensa aprovecharse de la situación. Además, ahora que ya saben que será una niña, tienen que decorar la habitación y comprar ropa. Todas esas tareas tiene al matrimonio desbordado.

También está Ayfer. La mujer no logra comprender el motivo de la tristeza de Haydar. Su marido ha cambiado mucho desde que se casaron y todavía no sabe el motivo. Quiere ayudarle a superar lo que sea que le esté pasando y para eso tiene que investigar.

