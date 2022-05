Después de haber sido declarado inocente, Sevket regresa a casa. Toda la familia lo recibe con los brazos abiertos, pues le han echado muchísimo de menos. Es más, todavía les cuesta pensar que el capitán podrá ir y venir sin tener que esconderse de la policía. Ha sido demasiado tiempo un fugitivo y esta etiqueta pesa como una losa.

Sin embargo, no todo es alegría en la casa de los Taskin. La denuncia de Ertan por la custodia de Selim, se le suma el mal humor con el que ha vuelto Sevket. Ninguno de los miembros del clan entienden qué es lo que le está pasando a su patriarca. Finalmente es un hombre libre y no parece ser dichoso. “No comprendo por qué se comporta como si no quisiera estar aquí. Algo le ocurre”, piensa Meryem.

Selin y Orhan intentan encontrar un momento de intimidad

Por su parte, Selin y Orhan tratan de encontrar un poco de paz en el alborotado hogar. Desde que se casaron, la pareja, prácticamente, no ha tenido ni un solo momento de intimidad. Necesitan estar solos y más ahora te han decidido aumentar la familia. No obstante, esta no será una tarea fácil, pues los problemas parecen venir de dos en dos.

Lejos de allí, Ayfer todavía se está acostumbrando al hecho de estar casada con Haydar. Tiene la sensación de que su relación ha ido demasiado deprisa. De golpe y porrazo, la mujer se topa de bruces con una de las facetas más desconocidas de su marido. ¿Es eso algo bueno o malo?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io