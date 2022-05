Un pretendiente aparece por sorpresa en la vida de Yadigar cuando esta ya había dejado de creer en el amor. La mujer mira con buenos ojos al recién llegado, pero no ocurre lo mismo con Orhan. El chico siempre ha tenido a su madre para él solo y, ahora, teme que un desconocido le vaya a quitar su amor. Así pues, se opone a cualquier tipo de relación.



Los celos son malos consejeros y esta actitud abre una gran brecha ente Orhan y su madre. No obstante, el joven no está dispuesto a cambiar de parecer. Fatih, viendo que la disputa puede ir a más, intenta intervenir y calmar a su cuñado. En mitad de la conversación, le hace entender que Yadigar tiene derecho a compartir su vida con otra persona si es su deseo: “Ha estado mucho tiempo dedicada en cuerpo y alma a esta familia. Merece que la mimen”.

Los celos de Mukaddes

Al caer la noche, Zeynep y su esposo reúnen a toda la familia en la mansión Sekercizade. El matrimonio revela finalmente que están esperando una niña: “Ya tenemos la parejita”. Segundos más tarde, llega el momento más complicado; revelar el nombre de la futura bebé: “Creemos oportuno que se llame Gülsum, como mi abuela”, señala Fatih. Algunos miembros del clan se muestran felices con la elección, pero no es del gusto de todos.

Mientras que la matriarca dice estar encantada con que la pequeña lleve su nombre, Mukaddes se siente mal porque no hayan tenido en cuenta su opinión: “Yo os he salvado de Ertan, así que, su segundo nombre será Mukaddes”. Por otra parte, Yadigar es secuestrada por una banda de extraños hombres.

