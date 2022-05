Después del capítulo de ayer de Amor a segunda vista, hoy el patrón Sevket abre los ojos y se percata de que está metido en la parte trasera de una furgoneta. Al bajar, observa que está en mitad del campo, de noche, y ante él están Meryem y Zeynep. Ambas miran al capitán con cara de circunstancia. Le cuenta que, a última hora, decidieron ir de acampada familiar y cómo él estaba dormido, le trajeron sin que se diera cuenta.

Lo cierto es que han querido alejarle de la ciudad para que no se entere del secuestro de Yadigar, que sigue en manos de Idrish. Sevket le pide a su mujer y a su hija volver a casa, pero ellas logran convencerle para pasar un poco más de tiempo de excursión. “Estamos rodeados de una naturaleza maravillosa, deberíamos aprovechar este momento”, dice Zeynep.

Elif Su pide ayuda a la familia Sekercizade

Mientras tanto, Selin, acomapañada de Elif Su, llegan a casa de los Sekercizade y cuentan lo ocurrido con Yadigar. “Han secuestrado a mi madre y ninguno sabemos dónde está”, comenta Elif Su muy asustada. Selin completa la explicación de lo sucedido: “La ha raptado el hombre que quería casarse con ella. Como le dijo que no, pues se la ha llevado”.

La señora Gülsüm señala que deberían llamar a la policía, sin embargo, Selin responde que no sería buena idea: “Ya hay gente trabajando en encontrar a mi suegra, no debéis preocuparos por eso”. Se refiere por supuesto a Orhan y a Fatih, que, junto con Haydar, en emprendido al búsqueda de le rehén. ¿Lograrán dar con ella a tiempo?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io