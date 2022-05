Ayer, en Amor a segunda vista, Yadigar fue secuestrada. En el capítulo de hoy, Zeynep ha regresado junto con sus padres de la inesperada acampada en mitad del bosque. Ahora que ya no tiene problemas con su suegra, la joven pasa mucho más tiempo que antes con su familia política. Les adora, sin embargo, hay algunas de sus costumbres que no termina de entender, como es reunirse en el salón para leer todos juntos.



Esto mata de aburrimiento a la joven y también a Mukaddes, que después de años formando parte del clan Sekercizade, no se acostumbra a esta aburrida tradición. ¡Quién lo iba a decir! Ha encontrado en su nuera a su gran cómplice, para librarse de una vez por todas, de las lectoras familiares: “No tenemos que hacer algo que no nos gusta solo por complacer al resto”, le dice a Zeynep.

Zeyenp se siente agobiada en casa de los Sekercizade

Cuando ya se encuentran a solas, esta última le comenta a su suegra que no sabe si podrá resistir vivir lo que le queda de embarazo en la mansión Sekercizade: “Necesito acción y adrenalina, pero esto parece un mausoleo”. Mukaddes entiende perfectamente a su nuera: “Mi marido y el resto lo único que hacen es escuchar música e intercambiarse libros. Parece que vivieran en 1920”. Además, le aconseja que huya del lugar cuanto antes: “A partir de ahora haremos planes juntas fuera de casa”.

Zeynep está ilusionada ante esta perspectiva. No obstante, su ilusión se viene abajo cuando comprueba en sus propias carnes cual es la forma de divertirse que tiene su suegra. La chica pasa la tarde entre clases de pintura y visitas a la ópera. Definitivamente esta vida no está hecha para ella. ¿Cuánto tardará en pedirle ayuda a Meryem y a sus amigas?

