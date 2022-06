Ayer en Amor a segunda vista, Zeynep y sus amigas consiguieron ganar el premio de la competición en la que participaban. Pero antes de que eso sucediera, esta semana hemos visto cómo las misiones nocturnas de las chicas comenzaron a levantar sospechas entre sus parejas.

Orhan, que no podía conciliar el sueño, se percató de que Selim había salido de la habitación a hurtadillas y regresó tiempo después. La joven, creyendo que su esposo estaba dormido, trató de ponerse el pijama sin hacer mucho ruido y meterse en la cama con especial sigilo. Sin embargo, él, con un ojo abierto y el otro cerrado, observaba cada uno de sus movimientos. “¿Adónde habrá ido?”, pensaba el chico para sus adentros.

Al día siguiente, todas las chicas se reunieron y contaron cómo les fue en sus misiones. Zeynep comentó que Fatih estuvo a punto de pillarla porque se despertó: “Casi me meto en un lío y también a vosotras”. Por su parte, Selim contó que Orhan sospechaba de ella: “Me hizo muchas preguntas sobre si me levanté por la noche o no”. Fadik y Saziment les pidieron que guardasen la calma: "Si somos cautelosas, no pasará nada”.

Acto seguido, las chicas recibieron un mensaje de que debían realizar una nueva prueba. Tenían que buscar una librería cerca a su barrio y dentro de ella, un libro con una cerradura. Gracias a las dotes de orientación de Saziment, llegaron a la ubicación sin ningún problema. Fadik fue quien encontró el ejemplar que necesitaban y Zeynep metió la llave que tenían en el candado. ¡Fantástico! El antiguo libro se abrió, así que era la pieza que buscaban.

Mete, Fatih y Birol vigilaron lo que hacen sus amadas

Mientras tanto, Mete llamó a Fatih, quien estaba con Birol, y le contó que las chicas salieron con una actitud bastante extraña de su casa: “Me dijeron que iban a ver a una modista, pero yo no les creo nada”. Sin pensarlo dos veces, decidieron seguir sus dispositivos móviles, que les dieron el paradero exacto de donde se encontraban sus amadas. “Trae pipas, porque esto será largo”, dijo Fatih a sus compinches espías.

Por fortuna, Zeynep y el resto llegaron a tiempo al lugar donde se encontraban el resto de competidores y los organizadores del concurso. El presentador les dio la enhorabuena por haber completado todas las misiones que forman parte de la primera ronda de juegos y les entrega unos sobres donde estaban las pistas que las llevarían a completar la segunda fase. Finalmente, en compañía de sus parejas, las chicas ganaron el concurso y con ello un crucero gratis. Mientras, Ertan descubrió que le engañaron con las pruebas de ADN.

