Qué ha pasado en 'Dos vidas': Carmen y Patricia unieron fuerzas para ayudar a Francisco en un mal momento.

Qué va a pasar en 'Dos Vidas': Para defender su relación con Kiros de la maldad de Patricia, Carmen se alía con Enoa y logra hallar algo que pude hundir a la mujer para siempre.



Llegó el momento: Tirso da el paso de declararle su amor a Julia. Es verdad que ella está a punto de casarse con otro, pero es ahora cuando el hombre ha juntado las fuerzas y el valor necesario para decirle a su amiga lo que siente realmente por ella. La cuestión es: ¿cómo reaccionará Julia? Apenas quedan unos días para su boda con Leo y la joven está más indecisa que nunca o, por lo menos, eso es lo que parece.

Se produce un acercamiento entre Cloe y Dani

Dani no es capaz de imaginar su vida sin Manu, ahora que ella se vuelve a Galicia debido a la presión de su familia. Extrañamente, es esa indefensión la que hace que Cloe se decida, por fin, a acercarse a él. Por primera vez en mucho tiempo, parece que su amistad puede volver a ser lo que fue antes de que la desconfianza y el dolor se instalara entre ambos.

En África, Carmen no puede soportar más el continuo chantaje de Patricia y decide plantarse, pero la mujer no duda en cumplir con sus amenazas y carga contra Kiros para dejarle claro a la joven Villanueva quién tiene el poder: “De todo lo que le pase a tu amado serás la responsable. Ahora te toca pensar si es mejor tenerme de amiga o de enemiga”. Por su parte, Linda ha perdido la confianza en Faustino. Está convencida de que las cartas entre su primo y su padre solo pueden significar que el primero la ha traicionado. Cree que jamás podrá entregarle su corazón de nuevo.

