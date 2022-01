Qué ha pasado en 'El hombre equivocado': Özgür le dijo a su madre que fue él quien le pidió a Ezgi que se hiciera pasar por su novia.

El avance del capítulo de esta semana.

Es el cumpleaños de Ezgi y su madre Nevin se ha trasladado a la ciudad junto con Ünal, para pasarlo con ella. Ambos le comunican que esa misma tarde habrá una celebración en uno de los hoteles más lujosos de la zona. La joven se muestra feliz, aunque, la realidad, es que quería pasar un día tan especial junto con su amado.



Horas más tarde, en su local Özgür se lleva un buen disgusto cuando Deniz le comunica que no ha conseguido la licencia para abrir su nuevo restaurante: “Lo siento, pero ha sido imposible. Alguien está poniendo todo su empeño para evitarlo”.

El sueño del hombre de expandir su cadena de bares se ha esfumado por completo. Menos mal que la fortuna si le sonríe en el amor, pues su relación con Ezgi va viento en popa, aunque ambos siguen ocultando su noviazgo a sus respectivas familias. De hecho, es justamente ella quien más le apoya en un momento tan duro: “Verás como todo sale bien. Yo estaré a tu lado y juntos conseguiremos abrir ese restaurante de una forma u otra”.

Un cumpleaños de altura

Antes de que anochezca, la cumpleañera se dirige al lugar en el que le dijeron sus padres que se llevaría a cabo su fiesta. Cuando llega, se percata de que todo lo ha organizado Serdar. El médico, en un intento de reconquistarla, ha reunido a todos sus seres queridos para festejar su día especial. Además, ha elegido la decoración y la comida con ayuda de Yesim.

Después de declararle nuevamente su amor, le hace entrega de un regalo muy especial que ha escogido personalmente para ella. Se trata de un costoso collar que deja a todos los presentes totalmente impactados, menos a Ezgi.

Özgür, que, por casualidad, también ha llegado al hotel, ve cómo Serdar coloca la bonita joya en el cuello de su amada y malinterpretando la situación, se marcha del sitio sin ser visto. Solo Levnt se percata de su presencia. Atasoy cree que ahora que Ezgi ha estado jugando a dos bandas y le ha engañado con el ginecólogo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io