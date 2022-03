El avance semanal del capítulo de El hombre equivocado.

Cuando parecía que la suerte sonreía por fin a Özgür en lo laboral y en lo personal, el hostelero más afamado de Turquía recibe un nuevo golpe. Tolga se presenta en su restaurante y le comenta que ha comprando el edificio en el que ha abierto su segundo local. “Parece increíble, pero resulta que ahora eres mi inquilino”, le explica el pérfido empresario a su primo.



El espionaje que Gizem comenzó ha dado sus frutos y Togla ha podido darle a Atasoy donde más le duele. Está claro que está rivalidad familiar es solo el principio de una guerra en la que puede quedar únicamente uno. La pelea entre ambos, lejos de relajarse, se acrecienta por momentos.

Ezgi es la nueva empleada de Tolga

De repente, Ezgi hace acto de presencia. La joven se extraña mucho de ver Tolga allí y cuando le pregunta a qué vino, Özguro se percata de que ambos se conocen, pero no sabe de donde. La joven le explica a su novio que la persona que tiene frente a ella es su nuevo jefe.

Este es el último dato que Atasoy necesitaba para emprenderla a golpes contra su primo. Resulta que este no solo está tratando de interferir en su carrera profesional, sino también en su vida amorosa. Si no fuera así, ¿Por qué contrataría a su novia sin revelarle el parentesco que les une? Hay algo que al hostelero se le escapa y piensa descubrir qué es.

De repente, se arma una pelea entre los dos hombres que Ezgi logra parar a durar penas. Özgür le exige a Tolga que se marche de su restaurante y no regrese más. Además, le deja claro que si vuelve a meterse con alguna de las personas que le importan, lo pagará muy caro ¿Quién ganará el siguiente asalto?

