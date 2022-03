Qué ha pasado en 'Elif': Akin le pide matrimonio a Birce y esta acepta la propuesta



Qué está pasando en 'Elif': Melek se entera gracias a unas líneas escritas por Macice que ella es la heredera de parte de la fortuna por haberse casado con Yusuf



¡Un gran problema le espera a Leman, ya que Jülide descubre que está embarazada! Todavía no comparte la noticia con nadie, pero la señora ya empieza a idear un nuevo plan para deshacerse de su nuera y esta vez para siempre. Mientras tanto, Macide reúne a todos en la mansión para revelar una gran sorpresa sobre la identidad de Melek y Elif.

Por otro lado, Hümeyra y su hermano descubren que Kıymet contrató a Murat para que fingiera como su hijo. Ahora ya saben que este recién llegado que dijo ser su medio hermano, en realidad no lo es ¿Qué es lo que pretende su tía? Mientras tanto, Kerem y Aslı hablan sobre sus sentimientos el uno por el otro. Parece que su amor está a un paso de oficializarse.

Rana le entrega sus acciones a Kiymet

Kıymet se enfrenta a Rana. Le dice que ya conoce su plan en contra de los Haktanir y quiere dinero a cambio del silencio. La ejecutiva accede a darle acciones de la compañía ese mismo día para que guarde su secreto. Lo que la señora no sabe es que su ambición, será su perdición.

Horas más tarde, Kerem y Hümeyra tienen pensado entregar a Melek y Elif la parte de la empresa que les pertenece por ser los familiares directos del fallecido Yusuf. Sin embargo, en un giro radical de los acontecimientos, los Haktanir lo pierden todo. Debido a la sociedad que hicieron con la empresa estadounidense, están en la quiebra. Kiymet es una de las más afectadas, pues entiende que ahora ya no hay herencia por la que luchar.

