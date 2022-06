Después de que en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, la Plaza de los frutos fuera testigo de la gravedad de la enfermedad Adrián, hoy la tristeza de Sebas no pasa desapercibida para ninguno de sus vecinos, que quieren averiguar que le ocurre para ayudarlo. Finalmente, el taciturno hombre confiesa el motivo de su agonía: ha perdido la cabeza por Enriqueta, una mujer casada. Ahora que el amor ha llegado a su vida, lo hace de la mano de una mujer que es un imposible.

Por otro lado, el divorcio llega a Benivisión: Visi y Benigna deciden tomarse un tiempo y separar sus destinos. Las cosas últimamente no van bien entre ellas y creen que tener cada una su espacio las ayudará a recuperar su cambiante amistad. Quintero, que se entera pronto de lo que está ocurriendo, trata de mediar entre ambas y provocar una reconciliación total.

Adrián fallece debido a la neumonía atípica

En el hospital, a pesar de los esfuerzos de Rubén, Adrián fallece de neumonía atípica ante el estupor generalizado. Penélope está muy afectada, al igual que Cristina. Lo peor de todo es que ahora tienen que comunicar la defunción del joven a sus padres. ¿Cuántas vidas más segará está desconocida enfermedad?

La muerte de Tina lleva a Coral a sincerarse con Raúl y contarle que estaba al corriente de la verdad sobre su paternidad. La mujer le pide perdón a su esposo por haberle ocultado semejante verdad: “No sabía como actuar cuando me enteré. Sé que debí decírtelo”. García sopesa si disculpar a su amada o no. Mientras tanto, Fausto regresa de entre los muertos para alivio de Carmen. La mujer ahora se siente segura con él.

