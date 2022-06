En el capítulo de ayer de Amar es para siempre, Fran decide apoyar a su tía Carmen. El chico está convencido de que Uriarte está tras la decisión de Raúl de ingresar a su tía y desespera al ser consciente de que la tienen aislada y sin contacto. Hoy, sigue buscando la manera de sacarla de la clínica o, al menos, ir a visitarla. Echa en cara a su primo que haya abandonado a su madre. Pero este termina por romperse y confesarle lo mucho que está sufriendo por la situación.

Sonia duda sobre si volver a ejercer la psicología clínica, al mismo tiempo que Medina sufre un bloqueo y no es capaz de escribir su primera columna para Dianca. Por otro lado, por fin, queda aprobada la esperadísima ley del divorcio y Gema no pierde la oportunidad de desunir sus lazos con Rubén. La mujer quiere zanjar el asunto de su matrimonio cuanto antes.

Cristina y Rubén comparten sus fracasos amorosos

Benigna y Visi temen que se pueda descubrir su implicación en el acto de promoción de Ambrovisión, sobre todo, cuando se enteran de que había un fotógrafo cubriendo el evento. Concretamente, Benigna saca a relucir sus encantos para hacerse con las imágenes de la presentación de Ambrovisión, pero solo consigue empeorar la situación.

Enterada de la situación de su amiga Carmen, Manolita no duda en enfrentarse a Raúl y recordarle el valor de la familia y la importancia de estar rodeados de los que uno quiere para recuperarse. Mientras tanto, Cristina y Rubén comparten sus fracasos amorosos. Y Penélope recibe malas noticias de Adrián: está ingresado y parece que la cosa es grave.

