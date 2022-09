En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, el triángulo amoroso que ha formado Ciriaco, se complica por momentos. El joven debe cortar con Ana Mari si no quiere perder a Andrea, que no piensa seguir ocupando el lugar de la “amante” en su vida. Mientras, la relación entre los primos preocupa mucho a Marcelino y Manolita. El matrimonio teme que este romance juvenil termine con la paz que, casi siempre, ha reinado en la familia Gómez - Sanabria.

Por otro lado, Sebas desvela el verdadero motivo de sus problemas con Visi sin saber con certeza qué los ha ocasionado. El hombre está muy angustiado por su vida sexual no va tan bien como él esperaba ¿Qué le ocurre a Visi? Por su parte, la investigación de la supuesta estafa lleva a Carballo a conocer a un interesante hombre, Jorge, con quien parece congeniar. Lo que no imagina la policía es que este muchacho no es tan inocente como ella esperaba…¿Qué es lo que, realmente, oculta?

Marcelino pone contra las cuerdas a su padre

Tras la llegada de doña Paz al barrio -que vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre-, Marcelino nota a su padre mucho más extraño de lo normal y, tras esperar un tiempo prudente, le obliga a revelarle qué ocurrió realmente entre él y doña Paz, la Hidra de Maravillas. El patriarca de los Gómez no sabe si está preparado para narrar lo sucedido tantos años atrás.

Por su parte, Quintero duda si aceptar la petición de Teresa y entregarle la mitad de sus bienes. Lo cierto es que el divorcio le va a salir más caro de lo que él esperaba. Además, los padres de Ciriaco y Andrea intentan convencerles de que acaben con su relación, pero ellos siguen adelante.