En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Supermercados Sanabria se prepara para su inauguración y Manolita y Nieves ultiman los detalles para que todo salga perfecto. Tanto los Gómez y como los Rodríguez están felices y nerviosos. Siente que algo no va a ir bien y no se equivocan. Por desgracia, las cosas no salen como ellos esperan. Alguien parece haberles boicoteado. Además, este no es el único local que está a punto de abrir sus puertas en la Plaza de los Frutos.



Por otro lado, Ciriaco y Andrea han iniciado una relación a escondidas de todos, especialmente de la novia oficial del muchacho, Ana Mari, que vive en la inopia ajena a que el Gómez quiere romper con ella. Tras el regreso de esta última, Andrea no sabe si fiarse de su primo o romper, de una vez por todas, su romance con él.

Lorenzo Bravo le pide ayuda a Benigna

Carballo es incapaz de olvidar la desaparición de su padre… y Cristina no puede dejar atrás el recuerdo de Rubén. Mientras tanto, Lorenzo Bravo pide a Benigna que se encargue de encontrar un nuevo gerente para el King´s. Aunque sobrepasada, esta acepta ayudar al actor,

Al día siguiente y, empujada por Luján, Carballo por fin encuentra un propósito por el que seguir adelante. A su vez, el divorcio de Quintero parecía que iba a ser una balsa, pero una llamada de Teresa hace tambalear el mundo del abogado. Además, la llegada de doña Paz a la plaza despierta viejos fantasmas en Pelayo con quien la farmacéutica tuvo sus más y sus menos. Descubre qué más va a pasar esta semana en Amar es para siempre.