Hoy en el capítulo de Amar es para siempre, cuando Nieves se entera de que Andrea planea escribirle una carta a Ciriaco, esta trata de quitarle la idea de la cabeza. Lo último que necesita es que se ponga en contacto con el preso. Mientras tanto, María y Jorge deciden investigar por cuenta propia el caso del hombre desaparecido. Además, Luján le asegura a Carballo que nadie le tendió una trampa a su padre.

Cerca de allí, los asunto de política siguen dando que hablar en el barrio y Molinero amenaza a Sancho con dinamitar la API. Por su parte, Visi no se muestra nada optimista con respecto a su enfermedad y se prepara para lo peor, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre. Con ayuda de Benigna, empieza a despedirse de sus allegados.

Hugo le confiesa a Rocío su adicción a las drogas

Hugo sigue empeñado en ayudar al equipo de alevines, pero de nuevo choca frontalmente con su madre. Esto hace que se refugie en Rocío y termine confesándole todo acerca de su adicción a las drogas. Paralelamente, Manolita espera impaciente la llamada telefónica de su hijo y cuando llega, este se niega a que lo visiten a la cárcel para que no descubran sus heridas. Los Gómez no comprenden por qué Ciriaco no quiere que le vayan a visitar a prisión.

Carballo y Sancho comparten su pesar tras la sospecha que se cierne sobre sus padres. Mientras tanto, Visi comparte su secreto mejor guardado con Benigna, pues no quiero llevárselo a la tumba. Además, Cristina insta a Ciriaco a que le cuente la verdad sobre donde se encontraba el día del asesinato de Ana María.