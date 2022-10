Octavi Pujades, actor de merecida popularidad en España tras más de media vida entre escenarios y proyectos televisivos, publica su primer libro No viene a cuento. Fue durante el confinamiento que su fama dio el salto también a Instagram, la particular ventana desde la que fue mostrando su rutina, volcada en el cuidado a su padre, con quien demostró tener una relación de lo más cómplice y emotiva hasta su fallecimiento el pasado mes de febrero, y también en la convivencia junto a sus hijos, Alicia y Jordi, y su pareja, la también actriz Anna Senan.

El universo de Pujades, expuesto con la cercanía, la sensibilidad y el humor irresistibles con que el autor ha definido su propio estilo narrativo, ha ido conquistando progresivamente a toda una comunidad que hoy no deja de crecer (+330k seguidores). Y es que no es para menos. Frente a la realidad maquillada que nos ofrecen habitualmente las redes sociales, Octavi Pujades se consagra como el máximo exponente del antipostureo más entrañable, compartiendo su vida sin florituras ni filtros innecesarios.

¿Por qué decidiste escribir este libro?

Este libro viene de la propuesta que me hizo planeta de escribir algo sobre mis experiencias durante la pandemia, los cuidados a mi madre e hijos y cómo compaginé la vida con este papel de cuidador. Ya había narrado en mis redes mi día a día, tenía mucho que contar, que decir y ahora me apetecía darle estructura y qué mejor que este libro.

¿Qué te ha aportado a ti “No viene a cuento” y qué crees que puede aportar a quien lo lea?

A mi me ha aportado muchísimos momentos de diversión, me lo ha pasado genial escribiendo este libro y, también, me ha permitido sentir mucha paz, porque he podido reflexionar y poner en orden mis pensamientos y mis sensaciones, después de todo lo que he vivido.

Han sido ocho años cuidando de mi padre, entonces todas las emociones se mezclan. Hay agotamiento, hay cariño, hay buenos y malos momentos. Todo eso se convierte en un mejunje que, gracias a este libro, he podido analizar y ordenar en el proceso de escritura de este libro. Por eso, para mí No viene a cuento ha sido sanador.

Así que, espero que, igual que lo ha sido para mí, para el lector, la experiencia de tener este libro entre sus manos le resulte divertida y le ayude a ver los cuidados a las personas mayores con cierta gracia y, también, paciencia.

¿Cuál fue la primera persona de tu círculo a la que le enseñaste el libro y por qué?

A mi novia Ana, porque, evidentemente, era la persona con la que estaba todos los días. A ella le gustó mucho desde el principio, aunque no sé si es una persona muy objetiva (risas), pero es cierto que es alguien muy emocional y ver sus reacciones y sentimientos ante lo que estaba escribiendo, me servían de indicador bastante fehaciente de que las cosas iban por buen camino.

¿Flaqueaste en algún momento durante la publicación del libro y pensaste en parar?

Sobre todo al principio. Intente comenzar a escribirlo en varios momentos, con distintos conceptos, pero no conseguía atinar con la estructura. Una vez que tuve el primer cuento del que se compone este libro, ya vi el camino abierto hacia la dirección que yo quería ir, pero me costó salir de ese primer cuento y tirar hacia el siguiente. Al final, algo tan prosaico como saber la fecha de entrega, fue lo que me hizo ponerme las pilas y en un par de meses y estuvo terminado.

Tu libro rebosa humor ¿Cuánto es de importante saber reír en la vida?

El libro rebosa humor, porque mi vida también. Yo soy una persona bastante flemática, muy tranquilo y estable de carácter, pero para mi encarar la vida con humor y sacarle la punta a todo es algo básico. Es divertido vivir con humor, pero, sobre todo, cuando las circunstancias son complicadas es imprescindible la risa, porque es lo que te permite sobrevivir de forma, más o menos, digna.

A ti, que siempre transmites esa energía y ese buen humor ¿Qué es lo que te borra la sonrisa y lo que hace que sonrías más fuerte?

Hace que se me borre la sonrisa, muchas veces, la ignorancia y la intolerancia de la gente. Es algo que, por desgracia, en esta sociedad tal polarizada, es bastante habitual. No puedo con los fanáticos, con aquellos que defienden sus posiciones sin duda alguna. Y me hace sonreír fuerte el ver que todavía hay gente buena y personas que luchan por intentar inculcar el escepticismo y el sentido común a los demás.

¿Cuánto hay de ti y de tu vida en los cuentos que conforman este libro?

Muchísimo, pero, también, hay bastantes cosas inventadas. Además, hay algunas cosas que escribo en las que el inicio es real, pero luego, el desarrollo y el final es como a mí me hubiera gustado que pasara o como debo que sería más interesante, narrativamente, que hubieran pasado las cosas. Está todo muy mezclado pero, la esencia y el corazón de mi familia está en este libro.

¿Cuál era tu cuento favorito de la infancia y cuál de todos los que has reescrito en el libro?

Yo siempre me he sentido bastante perdedor en la vida y, por eso siempre, me he puesto del lado de los perdedores y he llegado a entender que, también, la gente que hace cosas incorrectas tiene sus motivos. Entonces, los cuentos clásicos me daban bastante rabia, no entendía esa criminalización del lobo y esas lecciones morales tan inflexibles que nos dan tantas veces.

Si recuerdo bastante leer tebeos, por ejemplo, los de Mortadelo y Filemón. A posteriori, en cuanto pude, comencé a leer cómics y libros por mi cuenta. Si me entusiasmó un relato corto que se llama Flores para Algernon, de Daniel Keyes. En cuanto a los que he reescrito, me quedaría con el segundo, el de Caperucita, porque me identifico bastante con ese lobo que describo ahí.

Si tu padre hubiera podido leer este libro ¿Qué crees que te habría dicho?

Pienso que se habría sentido muy orgulloso de que yo hubiera escrito un libro. Se habría reído con varias cosas que hay puestas y creo que, igual, se habría picado un poco con ciertos pasajes (risas), por verse demasiado identificado. Habría sido una mezcla, pero seguro que el orgullo habría sido la sensación predominante.